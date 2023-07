Garimpo ilegal de minério é desarticulado em operação na Bahia

Uma operação desarticulou um garimpo ilegal de minério no povoado de Lajedo, em Saúde, na Bahia, na tarde desta quinta-feira (13). A ação foi uma parceria entre Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a 24ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Oito pessoas que trabalhavam no local foram detidas, além de um menor que foi apreendido.



Segundo o comandante da 24ª CIPM, major Wilner Souto, as equipes foram ao local checar a informação da presença de máquinas irregulares. Um grupo suspeito foi flagrado trabalhando na área.