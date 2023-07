Garis ficam feridos após caminhão de lixo tombar em Porto Seguro

Dois garis ficaram feridos após um caminhão de lixo em que trabalhavam tombar em uma ponte nesta quinta-feira (13), em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia.



A situação aconteceu após o veículo descer uma ladeira desgovernado. Um dos trabalhadores teve lesão no braço e o tornozelo fraturado e o outro teve escoriações, de acordo com a Prefeitura de Porto Seguro.



Os dois demoraram a ser atendidos no Hospital Luís Eduardo Magalhães, na mesma cidade, para onde foram encaminhados, mas, agora, estão ambos bem e sendo assistidos pela empresa responsável. Nenhum outro veículo foi atingido e mais ninguém ficou ferido.