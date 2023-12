Gás de cozinha tem preço reduzido em 4,45% na Bahia

A Acelen, que administra a Refinaria de Mataripe, informou nesta sexta-feira (30) a redução de 4,45% no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, para as distribuidoras. O diesel teve reajuste de 1,1% e a gasolina de 2,3% para as distribuidoras de combustíveis.



A empresa informou que os preços da refinaria seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou, como ocorreu com o GLP, para baixo.