Gasolina em Salvador encarece e pode ser encontrada a até R$ 6,28

Ambos os combustíveis sofreram aumento de preço na capital na quinta-feira (13). Crédito: Arquivo/CORREIO

O preço da gasolina em Salvador, assim como o do diesel, sofreu aumento na quinta-feira (13). Segundo a Acelen, responsável pela administração da Refinaria de Mataripe, na Bahia, o reajuste na gasolina foi R$ 0,07 por litro, o equivalente a 2,7%, e o no diesel foi R$ 0,03 por litro — 0,9% no diesel S10 e 1% no diesel S500.



Com a mudança, a gasolina comum pode ser encontrada por até R$ 6,28 em postos na capital esta sexta-feira (14), segundo a plataforma 'Preço da Hora', gerida pelo governo do Estado. Até a quarta-feira (12), um levantamento feito pela TV Bahia indicou que o preço máximo era R$ 5,64, o que representa uma diferença de R$ 0,64, ou 11,3%.

A Acelen informou que os preços dos produtos "seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo — que é adquirido a preços internacionais —, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo".

"A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", conclui a nota.

Ainda conforme a proprietária da Refinaria de Mataripe, desde março, houve mais de 15 reduções seguidas nos preços dos combustíveis vendidos pela empresa, tendo acumulado, até a última quarta-feira, 23% de redução no preço do diesel e 20% no da gasolina. "O primeiro aumento, desde então, foi o realizado nesta semana", ressaltou.

Também procurado pela reportagem, o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado (Sindicombustíveis Bahia) não emitiu posicionamento.

Volta dos impostos

No dia 29, os preços da gasolina e do diesel já tinham subido em todo o país. O motivo foi o fim da validade da medida provisória (MP) 1.157/2023, que fixava alíquotas menores de impostos federais, já que não tinha sido votada pelo Congresso.

Com isso, voltaram a ser integrais as contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).