Geração de empregos seguirá positiva na Bahia em 2024, projeta Fieb

Entre janeiro e outubro deste ano, a Bahia gerou 82,5 mil empregos, e a tendência é que a taxa de desemprego continue recuando em 2024. A projeção é da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), que divulgou nesta quinta-feira (21) a perspectiva para o próximo ano na Indústria.



Ao todo, o estado registrou 752.284 admissões e 669.688 desligamentos em 2023. Segundo a federação, os empregos gerados pelo setor industrial na Bahia devem fechar este ano no maior patamar da série histórica, com crescimento de cerca de 4,3%. O aumento se deve em grande parte aos segmentos de Construção Civil e pela indústria de Alimentos, de acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).