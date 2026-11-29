TRABALHO

Gigante da construção civil abre vagas para corretores e profissionais de obras em Salvador

Oportunidades incluem vagas para corretores de imóveis, gerente de vendas e profissionais da construção civil; inscrições são feitas pela internet e pelo WhatsApp

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 10:49

Construtora e incorporadora MRV Crédito: Reprodução

A construtora MRV está com 61 vagas abertas para a área comercial em Salvador. Desse total, são 60 oportunidades para corretores de imóveis e uma para gerente de vendas. De acordo com a empresa, as contratações fazem parte de um plano nacional de expansão. A companhia pretende incorporar três mil corretores e 50 gerentes à equipe comercial em diferentes regiões do país.



No Nordeste, a empresa disponibiliza 600 vagas para corretores e outras 10 para gerentes de vendas. A iniciativa integra a estratégia da MRV de ampliar sua estrutura comercial e alcançar a marca de 10 mil corretores de imóveis em atividade no Brasil.

Os profissionais selecionados para as vagas de corretor serão responsáveis pela venda de imóveis, prospecção e atendimento de clientes, negociação e acompanhamento dos compradores durante o processo de aquisição. Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, perfil comercial e estar cursando ou já ter concluído o curso Técnico em Transações Imobiliárias (TTI), além de obter habilitação para exercer a profissão.

A remuneração dos corretores é integralmente comissionada, com ganhos proporcionais aos resultados alcançados nas vendas. A empresa também disponibiliza treinamentos, ferramentas digitais e sistemas de gestão de clientes para auxiliar o trabalho dos profissionais e oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento na companhia.

Já para o cargo de gerente de vendas, a MRV oferece remuneração compatível com o mercado, além de uma parcela variável atrelada ao desempenho da equipe. O pacote de benefícios inclui planos de saúde e odontológico, vale-refeição e/ou alimentação, vale-transporte, TotalPass e participação no Programa Anual de Remuneração Variável.

Os interessados nas oportunidades para corretor de imóveis e gerente de vendas podem se inscrever no processo seletivo por meio do formulário on-line.

Canteiros de obras

Além das vagas na área comercial, a MRV está selecionando cerca de 100 profissionais para trabalhar nos canteiros de obras em Salvador. As oportunidades são destinadas aos cargos de pedreiro, ajudante prático, ajudante comum, gesseiro, pintor, eletricista, carpinteiro, encanador, prático de carpintaria e servente de limpeza.

Ao contrário dos corretores de imóveis, que recebem remuneração exclusivamente por comissão, os trabalhadores da construção civil serão contratados pelo regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com salários compatíveis com o mercado.