VAI TER LIVE

Gigante dos supermercados terá quatro dias de ofertas com até 60% de desconto

Mega Black Atakarejo acontece de sexta (27) a segunda-feira (30) em 54 lojas da rede na Bahia e em Sergipe

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16:06

Mega Black Atakarejo terá quatro dias de preços com até 60% de desconto Crédito: Divulgação

O Atakarejo terá quatro dias de ofertas especiais para a Black Friday deste ano. Batizada de Mega Black Atakarejo, a campanha será realizada entre sexta-feira (27) e segunda-feira (30), com descontos de até 60% em produtos de diferentes setores. As promoções estarão disponíveis nas 54 unidades da rede, distribuídas pela Bahia e por Sergipe.

Os preços promocionais começam a valer a partir da abertura das lojas na sexta-feira. Para antecipar algumas das ofertas e ajudar os consumidores a planejarem as compras, o supermercado realizará uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (26), a partir das 19h, com o anúncio dos valores de produtos selecionados.

Além da divulgação dos descontos, a live contará com sorteios, dinâmicas e interação com influenciadores da Bahia e de Sergipe. A transmissão será realizada nos perfis oficiais do Atakarejo no Instagram, YouTube, TikTok e Kwai.