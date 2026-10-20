ACIDENTE EM FÁBRICA

Gigante mundial do chocolate é condenada a pagar R$ 800 mil após morte de trabalhador na Bahia

Decisão da Justiça do Trabalho foi tomada após acidente que matou funcionário em 2024, na unidade da multinacional em Itabuna

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:43

Gigante mundial do chocolate é condenada a pagar R$ 800 mil após morte de trabalhador na Bahia Crédito: Divulgação

A Barry Callebaut Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., considerada a maior fabricante mundial de cacau e produtos de chocolate de alta qualidade, foi condenada a pagar R$ 800 mil por dano moral coletivo após irregularidades relacionadas à saúde e à segurança do trabalho.

A investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT) começou após a morte de Jobson Almeida Bispo, em um acidente ocorrido em 10 de outubro de 2024, na unidade da empresa em Itabuna, no sul da Bahia. A decisão foi proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Itabuna e ainda cabe recurso.

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Além da indenização, a Justiça confirmou as obrigações determinadas anteriormente em tutela de urgência, tornando definitivas as medidas de prevenção. Entre elas estão a manutenção do Programa de Gerenciamento de Riscos conforme as normas regulamentadoras, a adoção das medidas apontadas na investigação do acidente, a conservação de tampas de galerias e caixas de passagem em condições seguras, a realização de serviços com máquinas e equipamentos de acordo com os procedimentos de segurança e a inspeção rotineira dos ambientes de trabalho.

Embora a empresa tenha comprovado, durante o processo, que cumpria atualmente essas obrigações, o juiz João Batista Sales Souza ressaltou que as medidas devem ser mantidas continuamente. A sentença também preservou a multa prevista em caso de descumprimento futuro.

O valor da indenização será destinado ao Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), instituído no âmbito do estado da Bahia. Segundo a decisão, os recursos poderão financiar iniciativas voltadas à promoção do trabalho decente, à melhoria das condições laborais e à prevenção de acidentes.

Como ocorreu o acidente

Jobson Almeida Bispo realizava um serviço de manutenção quando uma roda do equipamento utilizado passou sobre a tampa de uma caixa de passagem. A estrutura não suportou a carga, provocando o tombamento do equipamento e a morte do trabalhador.

Após o acidente, o MPT instaurou um inquérito para apurar o cumprimento das normas de saúde e segurança na unidade da multinacional. Durante a investigação, foram identificados problemas em outras estruturas do estabelecimento.

Em uma inspeção, foi constatado que apenas 76% das tampas de caixas de passagem avaliadas estavam em boas condições. As demais apresentavam vulnerabilidade à corrosão ou comprometimento estrutural, com indicação de substituição imediata. O resultado apontou que os riscos não estavam restritos ao local onde ocorreu o acidente.

Durante a ação civil pública, a Barry Callebaut alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do trabalhador, que teria realizado uma atividade diferente daquela para a qual havia sido designado, sem a autorização necessária.

A Justiça rejeitou o argumento. Segundo a decisão, as provas demonstraram falhas na identificação, no controle e na fiscalização dos riscos ocupacionais, além de condições inadequadas no local do serviço.

A sentença também destacou que o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa não identificava os perigos relacionados aos serviços de manutenção realizados com pórtico manual de cargas na Oficina Secundária. A irregularidade havia sido apontada pela Auditoria Fiscal do Trabalho e foi objeto de auto de infração.