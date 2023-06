Gilberto Gil ensaia com família para shows em Salvador

Gilberto Gil já está ensaiando com a família para os shows da urnê "Nós A Gente", que acontecerão na sexta-feira (30) e no sábado (1º), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.



Nesta quinta (29), o cantor e sua prole compartilhou imagens dos ensaios, cujos shows estão com ingressos esgotados.



O artista e a família estão em Salvador desde a segunda-feira (26), dia em que Gil comemorou os 81 anos. A festa teve a presença de Ivete Sangalo e Lore Improta, no apartamento do cantor.