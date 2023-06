Gilsons retorna a Salvador para apresentação na Concha Acústica

Com uma legião de fãs pelo Brasil inteiro, a banda Gilsons vai desembarcar em Salvador no dia 26 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, centro da capital baiana.



O primeiro lote, com preços promocionais, estarão à venda a partir das 14h desta quinta-feira (29), na bilheteria do Teatro e pelo site da Sympla, com valores a partir de R$ 40



Com a energia contagiante das músicas, o grupo vai cantar sozinho, e sim, com convidados especiais. A primeira convidada confirmada é a talentosa Rachel Reis, conhecida sua voz única e presença de palco cativante.