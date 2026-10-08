OPERAÇÃO

Golpe do falso advogado: polícia prende dupla e bloqueia milhões em contas bancárias

Mandados de prisão preventiva foram cumpridos em São Paulo

Millena Marques

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 17:07

Polícia Civil Crédito: Imagem ilustrativa/Divulgação Ascom-PCBA

Dois suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no “golpe do falso advogado” foram presos nesta quinta-feira (8), durante a Operação Espectro, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, um homem de 30 anos e uma mulher de 25 foram presos durante a operação e vão responder por fraudes eletrônicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além das prisões, os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão.

A Justiça também autorizou o bloqueio e o sequestro de até R$ 3,5 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados e a pessoas físicas e jurídicas suspeitas de atuar como intermediárias na movimentação dos valores obtidos com os golpes.

As investigações começaram após moradores de Curaçá, no norte da Bahia, procurarem a delegacia para denunciar prejuízos financeiros causados por contatos feitos pelos criminosos. A partir dos relatos, a Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelo esquema e rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro desviado.

Segundo a apuração, o grupo atuava de forma organizada e dividia funções entre seus integrantes. Para encontrar possíveis vítimas, os suspeitos utilizavam ferramentas digitais para acessar informações de processos judiciais em andamento, como dados das partes envolvidas, valores de indenizações e nomes dos advogados responsáveis pelas ações.

Os suspeitos entravam em contato por aplicativos de mensagens se passando pelos advogados das vítimas. Durante a conversa, informavam que havia uma quantia a ser recebida em razão de uma suposta vitória judicial e enviavam documentos falsificados com aparência de autenticidade, incluindo alvarás e comunicados atribuídos ao Poder Judiciário.