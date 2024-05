SALVADOR

Golpe do PIX: jornalista 'quase obrigava' vítimas a pedir doações para contas bancárias dos investigados

Delegado deu detalhes da ação de investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 24 de maio de 2024 às 18:36

TV Itapoan, filial da Record em Salvador Crédito: Reprodução

Novos detalhes do caso do Golpe do PIX da Record, que tem os jornalistas Marcelo Castro e Jamerson Oliveira, ex-funcionários da emissora, entre os investigados, foram revelados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (24). Titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Estelionato por Meio Eletrônico (DreofCiber), Charles Leão, responsável pelo caso, não citou nomes, mas garantiu que um investigado, que ele afirma ser 'jornalista de campo' da emissora na época, "quase obrigava as vítimas a apelar por doações direcionadas para contas de outras pessoas envolvidas nos crimes".

Ao todo, 12 pessoas são investigadas no caso. Entre elas, a polícia acredita que nove eram 'laranjas', pessoas que emprestaram sua chave PIX para receber a quantia desviada. As outras três seriam Marcelo Castro, repórter, Jamerson Oliveira, editor-chefe do programa Balanço Geral no período em que os desvios ocorreram, e um homem de prenome Lucas, amigo de Jamerson e responsável por reunir pessoas, entre elas sua mãe e uma companheira, que topassem ceder as chaves PIX em troca de um valor não detalhado pela polícia.

A ação do jornalista de campo, entretanto, foi esmiuçada pelo delegado Charles Leão em entrevista à reportagem. "Esse jornalista de campo quase que obrigava a vítima a dizer que fizessem essa doação indicando aquela chave PIX que era fornecida por eles. Então, havia essa dinâmica com a participação de cada um: um era responsável por colocar na TV a chave PIX, o outro em campo e o operador, que ia conseguir pessoas que cedessem a sua chave PIX que apareceria na TV", conta o delegado.

"A chave PIX era um jornalista que fornecia. A vítima, o alvo do apelo, não tinha o direito de fornecer a sua própria chave PIX. Ela estranhava, mas ela precisava", acrescenta Leão, ao descrever como as vítimas eram convencidas pelo jornalista de campo. A investigação reuniu 13 casos do tipo entre setembro de 2022 e março de 2023, quando a Record apresentou denúncia à polícia. Há ainda um outro caso, que teria acontecido com uma criança com câncer na Ribeira, mas a família não foi localizada pelas equipes responsáveis por constituir o inquérito.

Entre as pessoas ouvidas, o delegado conta que os relatos são parecidos e que existe caso em que a vítima nem queria pedir por doações, a princípio.

"Dentro desse período, estão identificadas essas pessoas com o mesmo modus operandi. Houve uma mãe de uma criança com câncer que falou assim: 'eu só queria um frete, um transporte', que ela ia ver uma mudança. Ela estava com a criança hospitalizada, mas informou: 'eu fui induzida a pedir dinheiro'. Então, sempre pegavam pessoas em estado de vulnerabilidade, precisando de alguma coisa. Havia essa indução a pedirem até além do que precisavam", explica Leão.

Além da mãe e a companheira, o operador do esquema sempre conseguiu chaves PIX com pessoas próximas. Cunhada, amigo e até o barbeiro teriam fornecido as chaves. Com a revelação do caso, muitas dessas estavam inativas quando a investigação começou, mas foram recuperadas e identificadas na construção do inquérito.