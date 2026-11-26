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Thais Borges
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:50
Um homem foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (26), sob suspeita de liderar um grupo investigado por comercializar fraudulentamente consórcios para a aquisição de imóveis, automóveis e outros bens. Ele foi localizado no bairro de Águas Claras, em Salvador, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva.
Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e em Feira de Santana, no interior do estado. Em Lauro de Freitas, também na região metropolitana, outro homem apontado como integrante do esquema foi preso em flagrante pelo crime de estelionato.
Operação Cláusula Oculta prende liderança de falsos consórcios na Bahia
As investigações, iniciadas em 2026, apontaram que o grupo anunciava imóveis, automóveis e outros bens de consumo em plataformas digitais e redes sociais para atrair interessados em supostas ofertas de financiamento facilitado, cartas de crédito e promessas de contemplação imediata.
Após serem atraídas pelos anúncios, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos sob a expectativa de contratar financiamentos ou obter créditos de disponibilidade imediata. Na prática, porém, elas aderiam a contratos de consórcio sem garantia de contemplação.
Durante as diligências em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, os policiais apreenderam computadores, notebooks, celulares, documentos, contratos e outros materiais. Os itens devem subsidiar novas etapas das investigações, que continuam para identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no esquema.
Coordenada pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), a Operação Cláusula Oculta contou com equipes dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).