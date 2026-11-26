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Golpe dos falsos consórcios: operação prende suspeito de liderar esquema na Bahia

Grupo atraía vítimas com anúncios de imóveis, carros e outros bens, além de promessas de financiamento facilitado

Thais Borges

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13:50

Operação Cláusula Oculta prende liderança de falsos consórcios na Bahia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (26), sob suspeita de liderar um grupo investigado por comercializar fraudulentamente consórcios para a aquisição de imóveis, automóveis e outros bens. Ele foi localizado no bairro de Águas Claras, em Salvador, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diferentes bairros da capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador e em Feira de Santana, no interior do estado. Em Lauro de Freitas, também na região metropolitana, outro homem apontado como integrante do esquema foi preso em flagrante pelo crime de estelionato.

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As investigações, iniciadas em 2026, apontaram que o grupo anunciava imóveis, automóveis e outros bens de consumo em plataformas digitais e redes sociais para atrair interessados em supostas ofertas de financiamento facilitado, cartas de crédito e promessas de contemplação imediata.

Após serem atraídas pelos anúncios, as vítimas eram induzidas a realizar pagamentos sob a expectativa de contratar financiamentos ou obter créditos de disponibilidade imediata. Na prática, porém, elas aderiam a contratos de consórcio sem garantia de contemplação.

Durante as diligências em endereços residenciais e comerciais ligados aos investigados, os policiais apreenderam computadores, notebooks, celulares, documentos, contratos e outros materiais. Os itens devem subsidiar novas etapas das investigações, que continuam para identificar outras possíveis vítimas e envolvidos no esquema.