Governo baiano diz que leitos do antigo Hospital Espanhol serão destinados a pacientes do SUS

Os 246 leitos do antigo Hospital Espanhol vão ser destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que tenham perfil de clínica médica adulto e pediátrica, seguindo a demanda de solicitações feitas à Central Estadual de Regulação. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (2) pelo governador Jerônimo Rodrigues, que informou que a unidade desde ontem deixou de atender os pacientes com diagnóstico de covid-19 e outras síndromes respiratórias. A ampliação no atendimento para outras demandas acontecerá progressivamente.