Governo convoca 865 universitários para o Partiu Estágio

Partiu Estágio convocou mais estudantes. Crédito: Camila Souza/GOVBA

O governo baiano convocou, nesta quarta-feira (16), 865 universitários para o Partiu Estágio, selecionados por meio do edital para o programa, que esse ano já chegou a 5.962 estudantes chamados. Desde que foi lançado já são 51.269 convocados.



A lista dos convocados está disponível para consulta no site institucional da Secretaria da Administração. Os estudantes convocados deverão entrar em contato, por telefone ou e-mail, com a unidade de Recursos Humanos do órgão para o qual foi designado, no período entre 24 de agosto e 6 de setembro deste ano.

Os estudantes convocados também recebem notificação via SMS e ligação telefônica. Em caso de dúvidas, é possível ainda manter contato com a coordenação do programa pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (71) 3115-1714.

Os estudantes terão direito a bolsa-estágio, auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado, proporcionais. A duração do estágio é de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para pessoas com deficiência, que poderão estagiar até o término do curso.

Convocação

A convocação desta quarta (16) é a terceira do edital 01/2023, chegando ao número de 5.962 estudantes convocados este ano. Dentre o total 865 universitários desta convocação, 621 são para Salvador e 244 para o interior do Estado. Um total de 53 órgãos estaduais será contemplado com essa convocação. A Secretaria da Educação (SEC) é o órgão que oferece o maior número de oportunidades (288), seguido pela Secretaria da Saúde (86) e Embasa (52).