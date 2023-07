Governo deixa de aplicar R$ 489 milhões previstos para combate à fome, mas pede doações em dinheiro para o Bahia Sem Fome

Governadoria. Crédito: Divulgação

Nos últimos quatro anos, o Governo do Estado deixou de aplicar R$ 489 milhões que estavam disponíveis no orçamento para ações de combate à fome. A soma se refere aos quatro anos do segundo mandato do ex-governador Rui Costa (PT), hoje ministro da Casa Civil, e consta em relatórios orçamentários da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).



O valor não utilizado pelo governo é do Fundo Estadual de Combate à Fome (Funcep), cujos recursos estão garantidos em lei e provêm na sua maioria da arrecadação do ICMS, tributo que teve reajuste de 19% no apagar das luzes do ano passado.

A diferença entre o que é recolhido e o que é realmente aplicado teve a sua maior expressão em 2020, justamente quando a crise sanitária da pandemia colocou muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Naquele ano, havia R$ 1 bilhão em caixa para enfrentar a fome, mas o então governador Rui Costa só aplicou R$ 704 milhões, deixando uma sobra em torno de R$ 297 milhões parada no tesouro do Estado.

Em 2021, quando a pandemia ainda castigava os mais pobres, Rui deixou R$ 75 milhões sem destinação, assim como R$ 59 milhões em 2022, conforme apontam as demonstrações contábeis do Estado. Em 2019, a sobra foi de R$ 59,3 milhões, conforme documentos da Sefaz.

Justamente por isso, tem causado estranheza a campanha iniciada este mês pela gestão de Jerônimo Rodrigues pedindo que as pessoas fizessem doações em dinheiro, via pix, ao programa Bahia sem Fome, uma vez que o governo tem deixado de aplicar uma parcela volumosa do Funcep.

Mais doações

O governo voltou a pedir doações para o Bahia sem Fome para o evento gospel Canta Bahia, idealizado pelo governo numa tentativa de aproximação com o público evangélico do estado. O evento vai contar com patrocínio de R$ 1,8 milhão do governo, via Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia (Sufotur), de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado.