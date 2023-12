Governo quer abrir escola integral em parceria com o Vitória

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou na manhã desta terça-feira (19) a intenção de construir uma escola estadual integral em parceria com o Esporte Clube Vitória.



O plano é que o clube ceda um terreno para o governo avaliar se cabe uma instituição de ensino com quadra coberta, campo society, piscina, entre outros espaços.



A declaração foi feita durante o evento de assinatura da ordem de serviço para duplicação da via que dá acesso ao Barradão. Jerônimo ainda afirmou que está em contato com o Esporte Clube Bahia para participar de um projeto social em que os clubes estimulam o futebol e lazer nas escolas.