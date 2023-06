Grávida é encontrada morta em casa em Cruz das Almas

Uma grávida de 41 anos foi encontrada morta nesta quinta-feira (15), em uma casa no Centro da cidade de Cruz das Almas.



De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que Claudia Sacramento da Silva tinha uma gravidez de risco e morreu de causas naturais. No entanto, somente os laudos periciais apontarão causas.



A Delegacia Territorial de Cruz das Almas expediu as guias de perícia e remoção do corpo de Claudia.