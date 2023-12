Grávida e motorista de prefeitura morrem em acidente de carro na Bahia

Duas pessoas morreram em um acidente de carro na BA-210, na região de Paulo Afonso, na Bahia, no último sábado (23). As vítimas foram identificadas como Alane Barbosa Coelho, de 29 anos, que estava grávida, e João Barbosa de Jesus, que era funcionário da prefeitura de Glória, cidade próxima ao local do acidente.



Segundo a Polícia Militar, o motorista da prefeitura estava levando a grávida para um atendimento médico em Paulo Afonso, quando perdeu controle da direção e capotou, saindo da pista. O carro ficou destruído com o acidente.