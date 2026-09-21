PARALISAÇÃO

Greve da Caixa na Bahia pode terminar nesta segunda-feira (21)

Funcionários votam nova proposta do banco das 11h às 18h

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 09:55

Caixa Econômica Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Crédito: Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os funcionários da Caixa Econômica Federal na Bahia votam nesta segunda-feira (21) a nova proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A decisão pode definir os próximos passos da greve iniciada no dia 10 de setembro.

A votação acontece das 11h às 18h, de forma virtual. Na Bahia, o Sindicato dos Bancários orientou, em nota, que a categoria rejeite a proposta, mas também defende que a decisão sobre a continuidade da paralisação considere o resultado das assembleias realizadas em outros estados, já que a greve tem caráter nacional.

A posição foi discutida durante uma plenária realizada no domingo (20), que reuniu mais de 500 empregados pela internet, além de dezenas de trabalhadores presencialmente.

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Entre os principais pontos da nova proposta está a ampliação da participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa. O teto passaria de 6,5% para 9% da folha de pagamento. A proposta também mantém o pacto intergeracional, o modelo solidário e a presença do plano de saúde no ACT. Em 2026, não está previsto reajuste das mensalidades.

A negociação também trouxe mudanças em temas como Super Caixa, promoção por mérito, carreira, pessoas com deficiência, direito à desconexão, licenças, férias, saúde do trabalhador e atendimento Figital e Genesys.

Apesar dos avanços, os representantes dos trabalhadores apontam que algumas reivindicações continuam sem solução. Entre elas está a situação dos empregados admitidos a partir de 2018, que não possuem as mesmas condições de acesso ao Saúde Caixa garantidas aos funcionários contratados anteriormente.

O representante da Bahia nas negociações com a Caixa, Érico de Jesus, afirmou que a nova proposta foi apresentada após a pressão exercida durante a paralisação.

“Chegamos ao limite da negociação naquela mesa. A Caixa colocou a alta cúpula para negociar e a discussão foi até 3h30 da manhã. A proposta que está sendo analisada agora é resultado também da pressão que os empregados fizeram durante toda essa mobilização”, explicou.