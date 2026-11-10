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Grupo baiano suspeito de tráfico por delivery é alvo de operação na Bahia

Ação da Polícia Civil cumpre 63 mandados judiciais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 07:03

Operação Sandstorm mira organização criminosa baiana com ramificações em dois estados
Operação Sandstorm mira organização criminosa baiana com ramificações em dois estados Crédito: Divulgação / Ascom - PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta terça-feira (10), a Operação Sandstorm, que tem como alvo uma organização criminosa baiana investigada por tráfico de drogas na modalidade delivery e crimes relacionados. Ao todo, são cumpridos 63 mandados judiciais em três estados. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 26 milhões vinculados ao grupo.

Na Bahia, as ações ocorrem em Salvador, Feira de Santana, Irecê, Senhor do Bonfim, Ituberá, Santo Antônio de Jesus, Saúde e Camamu. Em São Paulo, as ações são realizadas em Americana e Ubatuba. Já no Rio de Janeiro, os municípios envolvidos são São Pedro da Aldeia, Macaé e Teresópolis.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime por SSP-BA
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A investigação começou após a apreensão de um celular durante a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. A análise dos dados do aparelho revelou uma organização estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes e atuação em diferentes estados.

A partir das informações extraídas, os investigadores identificaram suspeitos, suas funções e a dinâmica de funcionamento do grupo. Conforme a Polícia Civil, a organização movimentou milhões de reais por meio de contas de terceiros e empresas utilizadas para ocultar a origem ilícita dos recursos.

A operação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e conta com equipes de diferentes departamentos da Polícia Civil baiana, incluindo unidades especializadas em homicídios, narcotráfico, combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro e inteligência policial.

Tags:

Polícia

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