Grupo de 18 homens é detido por promover rinha entre 53 aves

Equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental encontraram, neste domingo (2), 53 aves silvestres colocadas para participar de disputas entre elas – conhecidas como rinhas – por um grupo de homens. As 18 pessoas que participavam do evento ilegal foram detidas durante o torneio, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.



Os policiais chegaram ao local guiados por uma denúncia anônima. Lá, constataram o fato. Os pássaros eram mantidos em gaiolas, que foram apreendidas, segundo as polícias Civil e Militar. O cativeiro de aves silvestres é crime ambiental previsto pela lei nº 9.605 de 1998.