CULTURA

Grupo de Dança Contemporânea da Ufba leva espetáculo sobre ancestralidade afro-brasileira à China

Pela primeira vez em 61 anos de história, coletivo baiano fará apresentações e atividades culturais em três cidades chinesas

Millena Marques

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:26

Grupo de Dança Contemporânea da Ufba Crédito: Divulgação GDC-UFBA

A dança e a ancestralidade afro-brasileira vão atravessar o mundo em uma experiência inédita para a Universidade Federal da Bahia (Ufba). Pela primeira vez em seus 61 anos de história, o Grupo de Dança Contemporânea (GDC) da Escola de Dança da instituição realizará uma turnê na China, com apresentações e atividades de intercâmbio cultural em Xangai, Wuhan e Yichang. A programação começou no dia 29 de outubro e segue até 8 de novembro, com retorno da delegação brasileira previsto para o dia 10.

O grupo apresentará o espetáculo “Ancestralidade em Movimento”, trabalho idealizado pela professora, coreógrafa e diretora do GDC, Edileuza Santos. A montagem é resultado de anos de pesquisa acadêmica sobre o conceito de “corpo tambor” e as matrizes negro-africanas presentes na Bahia. A obra explora as relações entre corpo, memória, musicalidade e ancestralidade negra, reunindo dança e música ao vivo para valorizar manifestações da cultura afro-brasileira.

Em 2025, o espetáculo recebeu o 9º Prêmio Leda Maria Martins de Artes Cênicas Negras, na categoria Corpo Adereço. A turnê representa uma oportunidade de apresentar a produção artística e acadêmica da Escola de Dança da Ufba ao público internacional, além de promover o contato entre estudantes e artistas brasileiros e chineses.

A realização da viagem conta com patrocínio e apoio da BYD, que viabilizou o deslocamento da comitiva baiana para o continente asiático. Para a empresa, a iniciativa também representa uma oportunidade de aproximar as culturas dos dois países por meio da arte e da educação.

A agenda começou em Xangai, nos dias 29 e 30 de outubro, com uma oficina de dança negra, palestra em uma universidade local sobre a trajetória da Escola de Dança da Ufba e a concepção artística do espetáculo, além da apresentação da montagem. Em Wuhan, entre os dias 3 e 5 de novembro, estão previstas oficinas de dança e percussão, palestra e apresentação. A programação inclui ainda a participação de estudantes chineses em uma vivência prática, com a possibilidade de subirem ao palco junto aos integrantes do GDC para apresentar movimentos inspirados na cultura afro-brasileira antes do espetáculo principal.

A última parada será em Yichang, nos dias 7 e 8 de novembro, quando os integrantes participarão de um intercâmbio étnico-cultural, com visitas a pontos turísticos da região.

Para Edileuza Santos, a experiência vai além da oportunidade de apresentar o trabalho artístico em outro país. A professora destaca a importância do contato dos estudantes com uma cultura milenar e da troca de conhecimentos entre os participantes dos dois países.

“É uma oportunidade muito especial, principalmente para os alunos, porque ir para uma cultura, vivenciar outra cultura, é uma riqueza tanto profissional quanto emocional. Tem alunos que nunca saíram do Brasil, estão indo para o exterior pela primeira vez. Essa troca de experiências, esse intercâmbio cultural, o povo chinês conhecer um pouco da cultura brasileira, e nós da mesma forma, conhecer uma cultura milenar que é a cultura chinesa, é maravilhoso”, afirma.

Ao todo, 17 pessoas integram a delegação, entre dançarinos, músicos, profissionais da equipe técnica e direção. O grupo embarcou no dia 26 de outubro, levando uma produção que reúne pesquisa universitária, expressões artísticas e referências da identidade cultural baiana.