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Grupo investigado por homicídios e tráfico é alvo de operação no Sul da Bahia

Investigação aponta estrutura criminosa com divisão de funções e atuação em diversas cidades da região

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:22

Quatro clínicas de bronzeamento são parcialmente interditadas em Salvador
Grupo investigado por homicídios e tráfico é alvo de operação no Sul da Bahia Crédito: Divulgação 

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em uma série de crimes no Sul da Bahia é alvo da Operação Doutor, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (3). A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios baianos e também no estado de São Paulo.

De acordo com as investigações, o grupo apresentava uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Os suspeitos são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, adulteração e desmanche de veículos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

A organização teria atuação nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi e Maraú e outras localidades da região.

A operação é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus). Também participam da ação equipes dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) de diferentes regiões do estado.

A Polícia Civil de São Paulo também atua de forma integrada na operação, que segue em andamento.

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