POLÍCIA

Grupo investigado por homicídios e tráfico é alvo de operação no Sul da Bahia

Investigação aponta estrutura criminosa com divisão de funções e atuação em diversas cidades da região

Esther Morais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:22

Grupo investigado por homicídios e tráfico é alvo de operação no Sul da Bahia Crédito: Divulgação

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em uma série de crimes no Sul da Bahia é alvo da Operação Doutor, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (3). A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios baianos e também no estado de São Paulo.

De acordo com as investigações, o grupo apresentava uma estrutura organizada, com divisão de funções entre os integrantes. Os suspeitos são investigados por crimes como tráfico de drogas, homicídios, roubos de veículos e cargas, extorsão, lavagem de dinheiro, adulteração e desmanche de veículos.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

A organização teria atuação nos distritos de Banco Central, em Ilhéus, e Laje do Banco, em Aurelino Leal, além dos municípios de Ubaitaba, Gongogi e Maraú e outras localidades da região.

A operação é coordenada pela Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sul) e pela 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (7ª Coorpin/Ilhéus). Também participam da ação equipes dos Grupos de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) de diferentes regiões do estado.