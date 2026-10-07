ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação

Polícia Civil cumpre mandados na Bahia e no Paraná e solicita bloqueio de até R$ 25 milhões

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:21

Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação Crédito: Divulgação / ASCOM-PCBA

Uma estrutura criminosa responsável pelo transporte, recebimento, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas é alvo da Operação Leakage, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (7). A ação cumpre mandados judiciais em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, na Bahia, e em Cascavel, no Paraná.

As investigações apontam que a droga era adquirida em grandes quantidades no Paraguai e passava pelo Paraná, onde o grupo realizava a transferência dos entorpecentes para Salvador e municípios do interior da Bahia. As apurações também apontaram indícios de envolvimento de integrantes do grupo com o comércio ilegal de armas de fogo.

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No curso da investigação, foi solicitado o bloqueio de valores de até R$ 25 milhões dos investigados, além de 11 veículos utilizados no transporte e na distribuição dos entorpecentes.