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Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação

Polícia Civil cumpre mandados na Bahia e no Paraná e solicita bloqueio de até R$ 25 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 06:21

Grupo suspeito de traficar drogas do Paraguai para Salvador é alvo de operação Crédito: Divulgação / ASCOM-PCBA

Uma estrutura criminosa responsável pelo transporte, recebimento, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de drogas é alvo da Operação Leakage, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia nesta quarta-feira (7). A ação cumpre mandados judiciais em Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, na Bahia, e em Cascavel, no Paraná.

As investigações apontam que a droga era adquirida em grandes quantidades no Paraguai e passava pelo Paraná, onde o grupo realizava a transferência dos entorpecentes para Salvador e municípios do interior da Bahia. As apurações também apontaram indícios de envolvimento de integrantes do grupo com o comércio ilegal de armas de fogo.

Mais procurados: veja quem são os criminosos no Baralho do Crime

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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No curso da investigação, foi solicitado o bloqueio de valores de até R$ 25 milhões dos investigados, além de 11 veículos utilizados no transporte e na distribuição dos entorpecentes.

A operação é conduzida pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 3ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (3ª DTE/BTS), e mobiliza cerca de 130 policiais civis, com apoio operacional dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC); Polícia Metropolitana (Depom); Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco); Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV); Inteligência Policial (DIP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), além de equipes das polícias Civil e Militar do Paraná.

Tags:

Crime Tráfico de Drogas

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