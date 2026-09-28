Grupo suspeito de usar documentos falsos para obter registros de CAC é alvo de operação na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 06:19
Uma organização criminosa investigada por adquirir e comercializar ilegalmente armas de fogo é alvo da Operação Mercador, deflagrada nesta segunda-feira (28) pela Polícia Civil da Bahia. Segundo as investigações, o grupo utilizava documentos fraudulentos para obter registros de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e, com isso, viabilizar a aquisição de armamentos.
A operação cumpre mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em quatro estados. Na Bahia, as diligências ocorrem em Salvador e Lauro de Freitas. Também são realizadas ações no Rio de Janeiro, na capital e em Niterói; no Ceará, em Fortaleza e Icapuí; e no Rio Grande do Sul, em Santa Maria.
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De acordo com as investigações, os integrantes apresentavam documentação fraudulenta para conseguir o Certificado de Registro (CR) de CAC. Após a obtenção do documento, eles adquiriam armas de fogo que, posteriormente, eram destinadas à comercialização ilegal.
A estrutura investigada teria divisão de tarefas para a aquisição, circulação e venda clandestina dos armamentos. As apurações também identificaram indícios de lavagem de capitais relacionados à atividade criminosa.
Segundo a Polícia Civil, parte das armas comercializadas pelo grupo tinha como destino organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas e outros crimes violentos. Ainda conforme a investigação, armamentos relacionados ao esquema foram posteriormente apreendidos em poder de integrantes de organizações criminosas.
A operação é conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME), unidade vinculada ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).
A ação conta ainda com apoio operacional do Departamento de Repressão e Combate ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).