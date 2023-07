Grupo tenta invadir base do Samu na Boca do Rio

Na madrugada deste sábado (15), um grupo de pessoas tentou invadir a Base do Samu, supostamente em busca de atendimento a um paciente da localidade. Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) nenhum chamado havia sido realizado antes, como é o padrão para chamados ao serviço, através do 192. Após o ocorrido, o Samu foi acionado e uma ambulância enviada ao local, porém, a suposta vítima já havia sido removida por terceiros.

Ao Porta G1, a Polícia Civil disse que as pessoas chegaram aos gritos no local, solicitando atendimento médico, e uma janela foi quebrada. A ocorrência foi registrada na 9ª Delegacia Territorial (DT) da Boca do Rio e a unidade vai apurar o caso.