Guarda Civil abre vagas para curso de defesa pessoal para mulheres

A Guarda Civil Municipal (GCM) está com inscrições abertas para o Curso de Defesa Pessoal para Mulheres. O curso, com carga horária de 20 horas, será realizado entre os dias 11 e 15 de setembro, no turno vespertino, na sede do órgão, na Avenida General San Martin, 734.



As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou telefone (71) 99911-7754. Com direito a certificado, a formação será dividida em dois módulos, com uma parte teórica e outra prática, englobando uma introdução sobre a legislação, incluindo a Lei do Feminicídio e informações sobre o combate à violência; noções de primeiros socorros e defesa pessoal na teoria e na prática.