Guarda de trânsito nos anos 60 e 70 vira personagem de quadrinhos

Desenvolvida pelo tenente da reserva da Polícia Militar (PM), Eliezer da Silva Araújo, a revista em quadrinhos trouxe como protagonista o icônico guarda de trânsito conhecido como Pelé. O PM aposentado, Armando Marques da Silva, ficou conhecido pela sua atuação criativa ao ordenar o trânsito durante os anos 1960 e 1970 em Salvador. A revista é resultado do trabalho de conclusão do curso de Artes Plásticas e foi lançado nesta tarde de terça-feira (28) durante a exposição “Tempo” na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

“Traduzir o Guarda Pelé em herói de quadrinhos é um dos meus resultados de uma disciplina do curso. A próxima etapa é transformá-lo em Projeto Mural, ou seja, uma ocupação do espaço público através da arte. Como ele teve uma atuação expressiva na Rua Chile, a ideia é transformar uma parede de um antigo centro comercial de com uma ilustração da atuação do Guarda Pelé. Agora é trabalhar para conseguir financiamento e viabilizar a iniciativa”, destaca Eliezer em nota divulgada pela PM.