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Thais Borges
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:27
Uma agente da Guarda Municipal de Cordeiros foi afastada depois de ser flagrada em um episódio de agressão ocorrido na tarde do último domingo (22). A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, no Centro-sul do estado, em nota publicada na segunda-feira (23).
Segundo a prefeitura, o caso aconteceu durante o período da tarde e foi registrado em vídeos que circularam em um aplicativo de mensagens. Na nota, a administração municipal afirma que repudia expressamente a agressão física, independentemente do contexto em que tenha ocorrido ou de quem seja a pessoa envolvida. O município também declarou que nenhuma conduta de violência será acolhida, tolerada ou relativizada no âmbito da Guarda Municipal.
Guarda municipal é afastada após aparecer em ocorrência de agressão na Bahia
De acordo com o comunicado, assim que tomou conhecimento do episódio, a prefeitura determinou apuração dos fatos e a identificação dos envolvidos. Após confirmar a presença da agente na cena da agressão, a servidora foi afastada.
A administração municipal informou ainda que a medida foi adotada para que a agente não mantenha vínculo com a corporação durante a apuração. A nota não informa a identidade da servidora nem as circunstâncias que antecederam o episódio.
O município declarou que o caso não representa a conduta institucional da Guarda Municipal e reafirmou o compromisso com a prevenção de desvios, a atuação rápida diante de situações conhecidas e a transparência na prestação de esclarecimentos à população. A prefeitura informou que permanece à disposição das autoridades públicas para fornecer as informações necessárias sobre a ocorrência e a providência administrativa adotada.