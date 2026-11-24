CASO NO FIM DE SEMANA

Guarda municipal é afastada após aparecer em ocorrência de agressão na Bahia

Prefeitura de Cordeiros confirmou a presença da agente na cena e informou que determinou seu afastamento imediato

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:27

Guarda Municipal de Cordeiros foi flagrada agredido uma mulher Crédito: Reprodução/redes sociais

Uma agente da Guarda Municipal de Cordeiros foi afastada depois de ser flagrada em um episódio de agressão ocorrido na tarde do último domingo (22). A informação foi divulgada pela prefeitura da cidade, no Centro-sul do estado, em nota publicada na segunda-feira (23).

Segundo a prefeitura, o caso aconteceu durante o período da tarde e foi registrado em vídeos que circularam em um aplicativo de mensagens. Na nota, a administração municipal afirma que repudia expressamente a agressão física, independentemente do contexto em que tenha ocorrido ou de quem seja a pessoa envolvida. O município também declarou que nenhuma conduta de violência será acolhida, tolerada ou relativizada no âmbito da Guarda Municipal.

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De acordo com o comunicado, assim que tomou conhecimento do episódio, a prefeitura determinou apuração dos fatos e a identificação dos envolvidos. Após confirmar a presença da agente na cena da agressão, a servidora foi afastada.

A administração municipal informou ainda que a medida foi adotada para que a agente não mantenha vínculo com a corporação durante a apuração. A nota não informa a identidade da servidora nem as circunstâncias que antecederam o episódio.