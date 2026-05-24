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Guarda municipal é morto com facada no peito ao tentar defender amigo na Bahia

Prefeitura lamentou a morte de Varlei Santos Almeida, integrante da equipe de vigilantes do município

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:11

Varlei Santos Almeida, de 35 anos, foi morto no centro de Jussari
Varlei Santos Almeida, de 35 anos, foi morto no centro de Jussari Crédito: Reprodução

O guarda civil municipal da cidade baiana de Arataca, Varlei Santos Almeida, 35, foi morto com uma facada no peito durante uma confusão em um bar, na última sexta-feira (22). O crime ocorreu na cidade de Jussari, localizada a cerca de 20 quilômetros de onde a vítima trabalhava. 

Além de Varlei, um amigo dele também ficou ferido na briga que aconteceu em um estabelecimento na Avenida Otávio Berbet, no centro da cidade, e foi hospitalizado. Um suspeito de 42 anos, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna) pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. 

Guarda municipal é morto na Bahia

Guarda municipal é morto na Bahia por Reprodução
Guarda municipal é morto na Bahia por Reprodução
Guarda municipal é morto na Bahia por Reprodução
Varlei Santos Almeida, de 35 anos, foi morto no centro de Jussari por Reprodução
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Guarda municipal é morto na Bahia por Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado por policiais militares após ser contido por populares em um estabelecimento comercial. A faca utilizada nos crimes foi apreendida. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde segue custodiado, à disposição da Justiça. 

De acordo com informações da TV Santa Cruz, Varlei e o amigo estavam em um bar quando a confusão começou com o suspeito. O guarda municipal teria sido morto ao tentar proteger o colega durante a briga. 

Em nota, a Prefeitura de Arataca lamentou a morte do servidor. "Varlei será lembrado como um homem amigo, parceiro, companheiro e sempre disposto a ajudar. Sua partida repentina, de forma tão violenta, deixa a cidade de Arataca abalada e enlutada", disse. "Neste momento de dor, expressamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", acrescentou a gestão. 

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