VIOLÊNCIA

Guarda municipal é morto com facada no peito ao tentar defender amigo na Bahia

Prefeitura lamentou a morte de Varlei Santos Almeida, integrante da equipe de vigilantes do município

Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:11

Varlei Santos Almeida, de 35 anos, foi morto no centro de Jussari Crédito: Reprodução

O guarda civil municipal da cidade baiana de Arataca, Varlei Santos Almeida, 35, foi morto com uma facada no peito durante uma confusão em um bar, na última sexta-feira (22). O crime ocorreu na cidade de Jussari, localizada a cerca de 20 quilômetros de onde a vítima trabalhava.

Além de Varlei, um amigo dele também ficou ferido na briga que aconteceu em um estabelecimento na Avenida Otávio Berbet, no centro da cidade, e foi hospitalizado. Um suspeito de 42 anos, que não teve a identidade revelada, foi autuado em flagrante na 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna) pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Guarda municipal é morto na Bahia 1 de 4

De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado por policiais militares após ser contido por populares em um estabelecimento comercial. A faca utilizada nos crimes foi apreendida. O suspeito foi encaminhado à unidade policial, onde segue custodiado, à disposição da Justiça.

De acordo com informações da TV Santa Cruz, Varlei e o amigo estavam em um bar quando a confusão começou com o suspeito. O guarda municipal teria sido morto ao tentar proteger o colega durante a briga.