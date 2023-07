Guarda Municipal instala câmeras no Santo Antônio Além do Carmo

Quatro câmeras de videomonitoramento foram instaladas pela Guarda Civil Municipal, na Rua do Passo, região que concentra 70% das ações delituosas na região do Pelourinho e Santo Antônio Além do Carmo. Com funcionamento 24h, a área está sendo monitorada pelos agentes da Guarda diretamente da Central de Videomonitoramento, na base da GCM, localizada na Avenida General San Martin.



A instalação desses quatro primeiros equipamentos fazem parte do projeto de 200 câmaras da Guarda, que serão instaladas em áreas turísticas de Salvador. As ações fazem parte do pacote de iniciativas e estratégias da Guarda Municipal, após a criação do distrito cultural Centro Histórico, realizado pelo prefeito Bruno Reis.