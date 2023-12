Guarda Municipal reforça segurança com 100 agentes durante todo circuito no Centro Histórico

Com um plano de segurança montado especialmente para o Natal, a Guarda Municipal vai contar com 100 agentes e 80 câmaras de videomonitoramento, a partir desta quarta-feira (06), no Centro Histórico. O planejamento contará também com ações de patrulhamento, 10 viaturas e 10 motos auxiliando na segurança do Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo, Comercio e adjacências.



Além do reforço, todo o circuito estará sendo acompanhado por câmaras de monitoramento e reconhecimento facial, acompanhadas pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e também pela GCM.