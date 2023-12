Heineken, Devassa e Amstel vão patrocinar o réveillon de Salvador

A festa de réveillon de Salvador será patrocinada por três marcas de cerveja. Heineken, Devassa e Amstel serão as bebidas oficiais da Virada Salvador 2024, que começa no dia 28 de dezembro e segue até 1º de janeiro, na Boca do Rio. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (5). Já a Coca-Cola será a patrocinadora do Natal.



O prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o assunto durante a entrega do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Modelo, em Valéria, nesta terça-feira. Ele contou que vai receber as representantes da Coca-Cola e da Heineken para uma conversa, à tarde, e disse que os investimentos das empresas privadas vão cobrir as despesas com as atrações da festa.