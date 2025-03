BATIDA

Helicóptero resgata vítima de acidente de moto na BR-324

Homem sofreu o acidente nesta quarta-feira (5) e caiu numa ribanceira

Um homem que sofreu um acidente de moto e caiu numa ribanceira na BR-324 foi resgatado pelo helicóptero Fênix 2, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A ocorrência aconteceu na tarde desta quarta-feira (5). >

O paciente apresentava fratura exposta de tíbia e fíbula, além de suspeita de trauma raquimedular. Após a estabilização, a vítima foi embarcada e transportada para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu atendimento especializado. O estado de saúde do homem não foi divulgado.>

Além dos bombeiros, participaram do resgate profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.>