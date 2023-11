Hemoba celebra Dia Nacional do Doador de Sangue neste sábado (25)

As ações encerram a Semana Nacional do Doador, cujo lema é "Solidariedade não tem preço". Crédito: Divulgação

A Hemoba comemora o Dia Nacional do Doador de Sangue, neste sábado (25), em agradecimento aos voluntários pela iniciativa solidária de doar sangue. Na programação, haverá apresentações musicais, a partir das 9h, na sede da Hemoba em Salvador, do artista Anderson Luís (AL72), integrante da banda Os Tios, e do Coral Alegria Vocal, regido pelo maestro Matheus Steinhagen.



As ações encerram a Semana Nacional do Doador, cujo lema é "Solidariedade não tem preço", quando foram realizadas várias atividades nas unidades da Hemoba em parceria com artistas, influenciadores digitais, empresas e instituições, com o objetivo de agradecer aos doadores e mobilizar a população para a importância da doação de sangue.

No interior do estado, as unidades da Hemoba de Barreiras, Feira de Santana, Ribeira do Pombal, Camaçari, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Guanambi, Juazeiro, Irecê, Brumado, Alagoinhas, Jacobina e Eunápolis realizarão o Sabadão Solidário, quando receberão grupos de doadores agendados previamente.

Unidades de atendimento

Neste sábado (25), a unidade móvel da Hemoba estará no Salvador Shopping, das 8h às 17h, com intervalo para o almoço.

Confira os horários de atendimento das unidades fixas:

Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30;

Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30;

Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30;

Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h;

Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, consulte o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Timbalada

A campanha “Solidariedade não tem preço” foi abraçada pela banda Timbalada, que produziu um videoclipe para as redes sociais onde os timbaleiros Denny Dennan e Buja Ferreira cantam o jingle da campanha de doação com o corpo pintado de vermelho em vez da tradicional cor branca do grupo. A música composta por Buja Ferreira e Samuca Cabral destaca a doação voluntária de sangue como um ato solidário e altruísta, buscando incentivar as pessoas a se mobilizarem pela causa.

Na Bahia, em 2022, foram mobilizados 157.480 candidatos à doação. Já neste ano, até outubro, a Fundação recebeu 140.323 voluntários, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população doa sangue de forma regular, número que fica um pouco abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), mas bem atrás dos 3% a 5% registrados em países da Europa.