POLÍTICA

Hilton manda Rui Costa 'dobrar a língua' após crítica a servidores e cita ex-primeira-dama

Hilton Coelho lembrou que a esposa do petista, a ex-primeira-dama do estado, Aline Peixoto ocupa um cargo público. Ela é conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

“Portanto, dobre a língua (ministro) quando falar da dignidade dos servidores públicos. (...) Infelizmente, a sua trajetória não credencia a vossa excelência a falar o mesmo. Na hora de criticar os servidores de carreira, que precisam ter suas carreiras respeitadas, é preciso acabar com o subfinanciamento do serviço público e, principalmente, é preciso democratizá-lo”, disse o socialista.

Além disso, Hilton também afirmou que, se o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), continuar com ministros, como Rui Costa, estaria disposto a “quebrar pontes com quem teve o papel fundamental de dizer que a extrema direita queria destroçar o serviço público para negar todos os direitos da classe trabalhadora, a grande maioria do seu país hoje”.