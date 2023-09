História em quadrinhos 'Estados Unidos da África' tem lançamento no Encontros ALB

"Estados Unidos da África" é um projeto que nasceu da colaboração entre o escritor e poeta Anderson Shon e o ilustrador e quadrinista Daniel Cesart. Inicialmente concebida como uma narrativa em prosa, a história ganhou uma nova dimensão com a inclusão do aspecto visual das histórias em quadrinhos, transformando-se em uma fusão de texto convencional e arte sequencial.

A trama da HQ gira em torno de Rei Bantu, um camaronês que adquire habilidades extraordinárias de maneira inesperada e, posteriormente, unifica todo o continente africano em uma única nação. No entanto, ele logo percebe que não dá pra matar a fome com raios saindo dos olhos. Enfrentando desafios monumentais, Rei Bantu busca superar obstáculos de ódio e preconceito para manter a estabilidade dos Estados Unidos da África, combatendo a resistência de governos que não aceitam um líder negro no poder.

O Encontros ALB é uma iniciativa da Academia de Letras da Bahia que busca promover a interseção das artes, especialmente a literatura, com a sociedade. O projeto conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.