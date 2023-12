Homem acusado de agredir companheira é preso no Jardim das Margaridas

Um homem acusado de agredir a esposa foi preso no Jardim das Margaridas, em Salvador, na manhã deste domingo (10). A identidade do suspeito não foi revelada.



De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 49ª Companhia Independente da PM (CIPM) foi acionada por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para averiguar uma denúncia de violência doméstica em um condomínio localizado na Rua Joaquim Ferreira.



No local, os agentes da PM encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo esposo, que foi detido ainda no condomínio. Os dois foram encaminhados para uma unidade da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil foi procurada, mas não havia respondido à reportagem até o fechamento desta matéria.