'Homem-Aranha da Graça' é preso em flagrante após furtar apartamento

Um homem de 36 anos que vinha praticando furtos ao escalar edifícios residenciais na região da Graça foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, ele havia furtado uma bicicleta de uma varanda na Rua Oito de Dezembro.



Após o registro da ocorrência na 14ª Delegacia, os policiais identificaram rapidamente o autor do furto. Ele já responde a oito inquéritos de furto qualificado.



Interrogado pela delegada Mariana Ouais, titular da 14ª DT, ele confessou ter praticado mais de dez furtos nos últimos dois meses. "Apesar de nesse caso ele ter agido sozinho, temos a informação de que houve um comparsa em alguns dos outros furtos. As investigações continuam, em busca desse e de outros eventuais parceiros do suspeito, além dos receptadores dos itens furtados", declarou.