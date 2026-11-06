CRIME

Homem armado invade casa, faz dois reféns e acaba preso em Lauro de Freitas

Pistola e 318 pedras de crack foram apreendidas

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:47

Homem armado invade casa, faz dois reféns e acaba preso em Lauro de Freitas Crédito: PM-BA

Dois reféns foram libertados por policiais militares durante uma operação na localidade conhecida como Morro, em Vila Praiana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um suspeito foi detido com uma pistola calibre 9 mm e 318 pedras de crack na tarde de quinta-feira (5).

A ação foi realizada por equipes da Rondesp RMS, da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), durante a Operação Alatus. Os policiais intensificavam o patrulhamento na região quando encontraram homens armados em via pública. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos atiraram contra os militares e fugiram.

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Durante as buscas, um dos homens invadiu uma residência e manteve duas pessoas em cárcere privado. Os policiais iniciaram uma negociação e conseguiram libertar os reféns, que foram acolhidos pelas equipes. O suspeito se rendeu e foi detido.