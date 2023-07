Homem assalta mulher no Alto do Cabrito e é baleado por traficante em seguida

Um mulher foi baleada durante um roubo, no bairro do Alto do Cabrito, em Salvador no domingo (23). O assaltante foi baleado por traficantes da região, após o assalto, em retaliação ao crime.



De acordo com a Polícia Civil, tanto o assaltante quanto o homem que o baleou, também atingido, estão internados em uma unidade de saúde.



De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), a mulher deu entrada na UBS de Pirajá ainda na noite de domingo (23). Não há informações sobre o atual estado de saúde da vítima.