Homem assume parcelas de consórcio de carro e acaba preso na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal recuperou, na tarde desta terça-feira (20), um veículo que possuía queixa de roubo e que estava circulando clonado. A abordagem ocorreu durante fiscalização na Unidade Operacional da PRF localizada no município de Jequié, no centro-sul da Bahia.



Os policiais abordaram o veículo VW/Voyage na BR 116, km 677. Ao realizar uma fiscalização minuciosa no automóvel, a equipe policial descobriu que o carro era roubado e estava circulando clonado com placas e demais elementos de identificação veicular adulterados.