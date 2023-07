Homem atropela adolescente no Parque da Cidade após confundi-lo com assaltante

Um adolescente foi atropelado no Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, por um homem que o confundiu com um assaltante, na noite de quarta-feira (26). Esse homem teria sido assaltado na região minutos antes, segundo informações da Guarda Civil Municipal, que atua no local.



O homem contou aos guardas que foi roubado em frente a um shopping e teria recebido informações de que os suspeitos teriam fugidos em direção ao Parque, e resolveu ir até lá. Ao perceber quatro jovens, ele julgou que eles eram os responsáveis pelo roubo e avançou com o carro em direção a eles.