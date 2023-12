Um homem foi morto a tiros no bairro da Mata Escura, na tarde desta terça-feira (19). Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava com um alvará de soltura quando foi morta.



Ele estava em um carro quando homens em uma moto emparelharam com o veículo e um deles atirou. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.