Homem condenado a mais de 13 anos por roubo a bancos é preso no oeste da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:17
Um homem acusado de envolvimento no roubo a agências bancárias na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, foi preso no bairro Aratu, em Barreiras, na sexta-feira (18).
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 40 anos, foi condenado pela Justiça Federal a 13 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado. O crime ocorreu em 7 de maio de 2021 e contou com a participação de várias pessoas, em uma modalidade conhecida como "novo cangaço", na qual grupos fortemente armados atacam cidades e roubam instituições financeiras.
O homem foi conduzido para uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A ação de cumprimento do mandado foi realizada por equipes do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Oeste).