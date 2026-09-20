POLÍCIA

Homem condenado a mais de 13 anos por roubo a bancos é preso no oeste da Bahia

Crime ocorreu em Correntina

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 18:17

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem acusado de envolvimento no roubo a agências bancárias na cidade de Correntina, no oeste da Bahia, foi preso no bairro Aratu, em Barreiras, na sexta-feira (18).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 40 anos, foi condenado pela Justiça Federal a 13 anos e 7 meses de prisão, em regime fechado. O crime ocorreu em 7 de maio de 2021 e contou com a participação de várias pessoas, em uma modalidade conhecida como "novo cangaço", na qual grupos fortemente armados atacam cidades e roubam instituições financeiras.