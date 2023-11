Homem de 19 anos é preso após esfaquear e ameaçar a ex em Alagoinhas

Um homem de 19 anos foi preso na segunda-feira (27) acusado de agredir com golpes de faca a ex-companheira em Alagoinhas, na Bahia. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Alagoinhas e cumprido pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Alagoinhas). O homem ainda é acusado de ameaçar a ex.



Segundo a Polícia Civil, o agressor foi localizado no loteamento Santa Terezinha. A agressão aconteceu no dia 10 desse mês, quando o homem atacou a ex com golpes de facão no braço esquerdo. A axila foi perfurada e ela teve costelas e pulmão atingidos.