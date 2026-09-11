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Homem de 21 anos é preso por suspeita de matar o cunhado na Bahia

Vítima, de 22 anos, foi atingida por golpes de arma branca

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:43

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 21 anos, investigado por homicídio, foi preso na quinta-feira (10), em Morro do Chapéu, na Bahia. Ele é suspeito de matar o próprio cunhado, Kennedy Pereira de Azevedo, de 22 anos, com golpes de arma branca.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (6), no povoado de Capão do Pinho, localizado na zona rural do município.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida pelos golpes e chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a apuração, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi autorizada pelo Poder Judiciário.

O homem foi apresentado pelo advogado na Delegacia Territorial de Morro do Chapéu, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele permanece custodiado na unidade e está à disposição da Justiça.

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