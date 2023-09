Homem de 29 anos é morto a facadas no Centro de Salvador

Um homem de 29 anos foi morto a facadas na Avenida Sete de Setembro, no Centro, em Salvador. O crime aconteceu perto do Relógio de São Pedro e Matheus Isaias Franca Monteiro, 29 anos, chegou a ser socorrido para a UPA dos Barris, mas não resistiu ao ferimento.



Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram até o local após informação de que um homem havia sido atingido por golpe de arma branca. Matheus já havia sido socorrido quando a PM chegou. Rondas foram feitas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado, diz a PM.