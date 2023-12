Homem de 31 anos é executado a tiros em Camaçari

Um homem identificado como Jackson da Silva de Jesus, de 31 anos, morreu na noite de domingo (17) após ser atingido por disparos de armas de fogo. O crime aconteceu no bairro de Mangueiral, em Camaçari.



Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento do assassinato. Jackson mexia no porta-malas de um carro quando dois homens se aproximam e disparam diversos tiros contra ele. Mesmo com a vítima já caída ao chão, um homem ainda dá chutes em Jackson enquanto outro dispara outro tiro. Eles saem correndo.